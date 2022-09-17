Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что это катастрофическая сумма. Конечно, сумма перечислений несколько уменьшилась, но Европа готовилась к решению путина о том, что он перекроет им газ, если европейцы не примут его требования.

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По словам военного эксперта, ранее путин не говорил о перекрывании газовой трубы, потому что ему и самому нужны были деньги.

На сегодняшний день суммы уменьшаются и лидеры европейских стран все чаще заявляют о том, что они готовы к прохождению зимы. Европа уже не боится, яркий пример – Олаф Шольц, который является довольно контроверсионным лицом,

– добавляет Валерий Клочок.

Специалист говорит, что Шольц полтора часа разговаривал по телефону с путиным и все же поставил кремлевскому диктатору достаточно жесткий ультиматум – необходимость вывода войск, также следует отметить о продаже нам тяжелого вооружения и тому подобное.

"Все это дает нам понимание того, что европейские лидеры уже совсем по другому рефлексируют на путина. А путин свои угрозы использует, как последний аргумент", – добавляет Клочок.

Он добавил, что у него их больше нет. Многие говорят об использовании ядерного оружия, но мы прекрасно понимаем, что это просто блеф и политическая смерть кремлевского диктатора, если он на это пойдет.

Валерий Клочок об отсутствии будущего у путина: смотрите видео