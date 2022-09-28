Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що у своїй заяві "газпром" відкрито маніпулює та викривляє інформацію.

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Факти ж полягають у тому, що:

"Нафтогаз" послався на форс-мажорні обставини через транзит газу через точку входу "Сохранівка", оскільки вона контролюється збройними силами росії.

Натомість ми запропонували транзит через точку входу "Суджа" без жодних додаткових витрат для російської сторони.

Отже, "Нафтогаз" надав необхідні послуги, проте "газпром" відмовився ними скористатися.

Всупереч твердженням "газпрому", контракт не дає російській компанії права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов'язань форс-мажорними обставинами, які зазначив "Нафтогаз".

Запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України, очевидно, жодним чином не впливає ані на зміст та застосування відповідного законодавства, ані на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору,

– підкреслив Вітренко.

Він наголосив, що арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому Газпрому. Варто пояснити, що російська державна компанія "газпром" погрожує українському "Нафтогазу" санкціями через ініційований арбітраж.

Довідка. У своєму новому позові "Нафтогаз" вимагає від "газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі. За оцінками Вітренка, сума позовних претензій "Нафтогазу" до "газпрому" може становити до 12 мільярда доларів.

Європа вже не реагує на погрози росії

Країна-агресорка погрожує припинити поставки газу, однак європейський ринок на ці погрози вже не реагує. Зокрема, й на заяви мєдвєдєва про те, що Європа платитиме ще більше за газ. Навіть президент Франції Емануель Макрон сказав, що росія вже постачає всього 9% газу.

Європейці підготували вже 90% своїх підземних сховищ. Тому на зимовий період вони забезпечені. Крім того, вони встановлюють плавучі термінали. Зокрема, Німеччина у грудні – січні встановить 2 термінали, у планах ще 4 на наступний рік,

– зазначила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Вона додала, що Європа вже виходить із того, що втратила росію і "газпром" як постачальника. Тому всі заяви не релевантні тепер для формування цін.

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