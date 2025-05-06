"Газпром" выплатил часть компенсаций немецкой компании Uniper
- Немецкая компания Uniper получила часть компенсаций от "Газпрома" по решению арбитражного суда в Стокгольме, которое присудило более 13 миллиардов евро за недопоставленный газ.
- К первому кварталу 2025 года Uniper вернула 3,1 миллиарда евро из финансовой помощи, полученной от правительства Германии, на фоне плана Европейской комиссии по прекращения импорта российского газа до 2027 года.
Немецкая энергетическая компания Uniper получила дополнительные средства в рамках выполнения арбитражного решения против "Газпрома". Это произошло в первом квартале 2025 года.
Uniper получила часть компенсаций от "Газпрома"
Речь идет о последнем развитии в длительном юридическом споре между двумя сторонами, который возник после прекращения поставок газа в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В июне 2024 года арбитражный суд в Стокгольме присудил Uniper более 13 миллиардов евро компенсации за недопоставленный газ и предоставил право расторгнуть контракты с "Газпромом". В отчете за первый квартал текущего года компания отметила, что получила "доход от исполнительных действий против Gazprom Export" – экспортного подразделения российской компании.
Важно! Uniper не раскрыла размер полученных средств. Однако компания отметила, что любые реализованные требования будут переданы правительству Германии согласно условиям пакета финансовой помощи.
Что известно о ситуации с Uniper?
Все эти события происходят на фоне ожидаемого обнародования Европейской комиссией плана по полному прекращения импорта российского газа до конца 2027 года.