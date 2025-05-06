"Газпром" выплатил часть компенсаций немецкой компании Uniper

Немецкая энергетическая компания Uniper получила дополнительные средства в рамках выполнения арбитражного решения против "Газпрома". Это произошло в первом квартале 2025 года.

Uniper получила часть компенсаций от "Газпрома"

Речь идет о последнем развитии в длительном юридическом споре между двумя сторонами, который возник после прекращения поставок газа в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Из-за убытков на триллион рублей: "Газпром" просит правительство снизить налоги

В июне 2024 года арбитражный суд в Стокгольме присудил Uniper более 13 миллиардов евро компенсации за недопоставленный газ и предоставил право расторгнуть контракты с "Газпромом". В отчете за первый квартал текущего года компания отметила, что получила "доход от исполнительных действий против Gazprom Export" – экспортного подразделения российской компании.

Важно! Uniper не раскрыла размер полученных средств. Однако компания отметила, что любые реализованные требования будут переданы правительству Германии согласно условиям пакета финансовой помощи.

Что известно о ситуации с Uniper?