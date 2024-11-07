Какие документы нужны для оформления субсидии

Граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку, имеют право на оформление субсидии. То есть, специальной помощи от государства.

Что нужно для оформления субсидии

Сейчас в Украине действует упрощенная система оформления субсидии. Гражданину достаточно подать только заявление и декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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В некоторых случаях лицу нужно добавить определенные документы:

договор аренды (если субсидию хочет получить лицо, которое арендует жилье);

акт обследования материальных условий;

справка о статусе ВПЛ;

копия договора о реструктуризации имеющейся задолженности и так далее.

Где можно подать документы для оформления субсидии:

в отделении ПФУ;

в центре предоставления административных услуг;

через приложение Дия;

через электронный портал Пенсионного фонда;

отправить на адрес территориального отделения ПФУ.

Обратите внимание! Документы для оформления субсидии можно подать через уполномоченных лиц исполнительного органа городского, поселкового или сельского совета в соответствующей территориальной общине.