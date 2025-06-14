Не ждите отключения: как проверить задолженность за свет: как проверить задолженность за свет

Украинцам советуют регулярно проверять, не накопился ли долг за электроэнергию. Дело в том, что из-за просрочки поставщик может отключить свет.

Как проверить долги за свет

Чтобы избежать отключения, достаточно своевременно оплачивать счета: до 20 числа каждого месяца. Если же возникают сомнения относительно правильности или своевременности оплаты, обязательно проверьте баланс своего лицевого счета, напоминает 24 Канал со ссылкой на YASNO.

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Вот как можно проверить состояние оплаты за электроэнергию быстро и просто: