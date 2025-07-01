Не все пенсионеры бедные: где самые высокие пенсионные выплаты в Украине
- По состоянию на 1 июля 2025 года самые высокие пенсии в Украине получают жители Киева, средняя выплата составляет 8 856 гривен.
Самые низкие пенсии зафиксированы на Тернопольщине, со средней выплатой 4 967 гривен.
В 2025 году пенсионные выплаты в Украине остаются одной из самых обсуждаемых тем. Кто получает больше, где пенсии самые высокие, а какие области существенно отстают, читайте дальше.
Где самая высокая пенсия в Украине в 2025 году?
По состоянию на 1 июля 2025 года самые высокие пенсии в Украине получают жители Киева. По данным Пенсионного фонда, средняя выплата в столице составляет 8 856 гривен – сейчас это самый большой показатель среди всех регионов, рассказывает 24 Канал.
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В то же время на втором месте оказалась Донецкая область со средней пенсией в более 7 500 гривен. За ней далее следуют Днепропетровская и Запорожская области.
Где самые низкие пенсии в Украине?
В то же время самые низкие пенсии зафиксированы на Тернопольщине: всего 4 967 гривен в среднем. Такая региональная разница объясняется уровнем зарплат, продолжительностью страхового стажа и долей работающих пенсионеров.
Какие пенсии получают украинцы летом 2025 года
- Больше всего пенсионеров получают выплаты в пределах 3 001 – 4 000 гривен. Таких более 3,2 миллионов. Меньше всего – до 3 000 гривен, их получают почти 381 тысячи пенсионеров.
- Самой распространенной категорией остаются пенсии в диапазоне 5 001 – 10 000 гривен: их получают около 3 миллионов украинцев, а средний размер выплат здесь составляет почти 6 859 гривен.
- Более 10 000 гривен получают 1,5 миллиона человек. Это самый высокий уровень пенсий, и средний показатель в этой категории превышает 15 800 гривен.