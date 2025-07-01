Не все пенсионеры бедные: где самые высокие пенсионные выплаты в Украине

В 2025 году пенсионные выплаты в Украине остаются одной из самых обсуждаемых тем. Кто получает больше, где пенсии самые высокие, а какие области существенно отстают, читайте дальше.

Где самая высокая пенсия в Украине в 2025 году?

По состоянию на 1 июля 2025 года самые высокие пенсии в Украине получают жители Киева. По данным Пенсионного фонда, средняя выплата в столице составляет 8 856 гривен – сейчас это самый большой показатель среди всех регионов, рассказывает 24 Канал.

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В то же время на втором месте оказалась Донецкая область со средней пенсией в более 7 500 гривен. За ней далее следуют Днепропетровская и Запорожская области.

Где самые низкие пенсии в Украине? В то же время самые низкие пенсии зафиксированы на Тернопольщине: всего 4 967 гривен в среднем. Такая региональная разница объясняется уровнем зарплат, продолжительностью страхового стажа и долей работающих пенсионеров.

Какие пенсии получают украинцы летом 2025 года