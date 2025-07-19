Де найвища пенсія в Україні у 2025 році?
Станом на 1 липня 2025 року найвищі пенсії в Україні отримують мешканці Києва. За даними Пенсійного фонду, середня виплата в столиці становить 8 856 гривень – нині це найбільший показник серед усіх регіонів, розповідає 24 Канал.
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Водночас на другому місці опинилася Донеччина з середньою пенсією у понад 7 500 гривень. За нею далі йдуть Дніпропетровська та Запорізька області.
Де найнижчі пенсії в Україні?
Водночас найнижчі пенсії зафіксовано на Тернопільщині: лише 4 967 гривень у середньому. Така регіональна різниця пояснюється рівнем зарплат, тривалістю страхового стажу та часткою працюючих пенсіонерів.
Які пенсії отримують українці влітку 2025 року
- Найбільше пенсіонерів отримують виплати в межах 3 001 – 4 000 гривень. Таких понад 3,2 мільйона. Найменше – до 3 000 гривень, їх отримують майже 381 тисячі пенсіонерів.
- Найпоширенішою категорією залишаються пенсії в діапазоні 5 001 – 10 000 гривень: їх отримують близько 3 мільйонів українців, а середній розмір виплат тут становить майже 6 859 гривень.
- Понад 10 000 гривень отримують 1,5 мільйона людей. Це найвищий рівень пенсій, і середній показник у цій категорії перевищує 15 800 гривень.