Де найвища пенсія в Україні у 2025 році?

Станом на 1 липня 2025 року найвищі пенсії в Україні отримують мешканці Києва. За даними Пенсійного фонду, середня виплата в столиці становить 8 856 гривень – нині це найбільший показник серед усіх регіонів, розповідає 24 Канал.

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Водночас на другому місці опинилася Донеччина з середньою пенсією у понад 7 500 гривень. За нею далі йдуть Дніпропетровська та Запорізька області.

Де найнижчі пенсії в Україні? Водночас найнижчі пенсії зафіксовано на Тернопільщині: лише 4 967 гривень у середньому. Така регіональна різниця пояснюється рівнем зарплат, тривалістю страхового стажу та часткою працюючих пенсіонерів.

Які пенсії отримують українці влітку 2025 року