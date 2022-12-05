Банк несокрушимости и отделения с генераторами: где снять наличные во время блэкаута
Источник:НВ
Отсутствие электроэнергии влияет не только на качество мобильной сети, но и на работу pos-терминалов. Ведь в большинстве случаев pos-терминалы подключаются к банку именно по мобильному интернету.
Будет ли дефицит наличных
В НБУ подчеркнули, что панические настроения среди украинцев, из-за ощущения, что доступ к наличным деньгам не так уж прост, вытекает в желание сформировать его запас.
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Сейчас со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тысяч гривен в день. Напомним, что "Приватбанк", "Ощадбанк" увеличили лимит снятия наличных с банкоматов:
- "ПриватБанк" – 20 тысяч гривен;
- "Ощадбанк" – 50 тысяч гривен.
Увеличение лимита снятия наличных
Также НБУ обратился к банкам с инициативой по введению "банкоматного национального роуминга". То есть установление единого расширенного лимита на снятие наличных в банкоматах для карт всех украинских банков.
Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе. Это поможет гражданам сформировать определенный запас наличных денег на случай, когда из-за отсутствия электричества и связи нет возможности рассчитаться платежной картой,
– поделился регулятор.
Банк несокрушимости
Для того чтобы не было дефицита наличности НБУ вместе с банками отрабатывает создание национальной сети из около 1000 отделений, которые будут точно работать в блэкаут — так называемый "банк несокрушимости" или power banking.
Первыми к реализации этого плана были вовлечены 14 системно важных банков, к ним активно приобщаются другие банки. Количество таких отделений банков постоянно увеличивается, ведь банки продолжают монтировать оборудование для обеспечения бесперебойного электропитания и связи,
– рассказали в НБУ.
В НБУ также обратились к руководителям областных военных администраций с инициативой разместить банкоматы и платежные терминалы в части стационарных Пунктов несокрушимости. Центробанк отметил, что это позволит увеличить количество мест, где граждане, в дополнение к отделениям банков, смогут при необходимости произвести безналичные переводы или получить наличные деньги.
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Где кроме банкоматов можно получить наличные деньги
Обналичить украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС при расчетах платежной картой. Также можно снять наличные с карты через Укрпочту и "Новую Почту", обратившись в любое отделение почтового оператора.Обратите внимание! Если снимать наличные деньги через Укрпочту или "Новую почту", то за услугу придется оплатить от 1,5% до 2% от суммы.
Как снять наличные в кассах магазинов, аптеке, на АЗС
- Для обналичивания в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных.
- Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.