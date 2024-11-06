Не только с зарплаты: украинцы рассказали, где они берут деньги: где они берут деньги

Более половины украинцев (54,4%) назвали своим основным источником дохода осенью заработную плату. Эта доля выросла по сравнению с 2021 годом, когда она составляла всего 50,1%.

Где украинцы берут деньги

Поэтому более половины всех украинцев получают деньги через зарплату. Еще 28,7% граждан живут на пенсии и соцвыплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Центр Разумкова.

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Около 2,5% – живут на запасы от работы в подсобном хозяйстве, земельном участке, а 2,7% за счет подработок.

Меньше всех получают доходы от предпринимательской деятельности – 2%.

Обратите внимание! От ответа воздержалось 7,5% респондентов.

Заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко добавил, что 11,5% опрошенных из возрастной категории 60+ живут преимущественно со своей зарплаты. Это свидетельствует о том, что украинские пенсионеры продолжают работать вместо законного отдыха.

Напомним! Опрос проводили с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Участие приняло 2 016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.