Де українці беруть гроші

Тож понад половину усіх українців отримують гроші через зарплату. Ще 28,7% громадян живуть на пенсії та соцвиплати, передає 24 Канал з посиланням на Центр Разумкова.

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Близько 2,5% – живуть на запаси від роботи у підсобному господарстві, земельній ділянці, а 2,7% коштом підробітків.

Найменше від усіх отримують доходи від підприємницької діяльності – 2%.

Зверніть увагу! Від відповіді утрималося 7,5% респондентів.

Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко додав, що 11,5% опитаних з вікової категорії 60+ живуть переважно зі своєї зарплати. Це свідчить про те, що українські пенсіонери продовжують працювати замість законного відпочинку.

Нагадаємо! Опитування проводили з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, крім окупованих. Участь взяло 2 016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.