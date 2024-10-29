Ликвидация МСЭК продолжается: где могут получить справки военные сейчас

До конца года в Украине должна быть ликвидирована МСЭК. Постепенно обязанности этой организации будут перекладываться на другие ответственные органы.

Кто берет на себя обязанности МСЭК

Как сообщает МОЗ, во время своего заседания Кабмин разрешил переложить обязанности центральной МСЭК на определенные организации. Речь идет о предприятии или учреждении, что имеет специальную лицензию и относится к сфере управления министерства.

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Обратите внимание! В МОЗ уточнили, что они занимаются регулированием только центральной МСЭК. Областными МСЭКами руководят руководители, которых назначает местный облсовет.

По решению МОЗ Украины выполнение функций центральной МСЭК, в частности – по рассмотрению обжалований и проведения проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МОЗ в городе Днепр,

– говорится в сообщении министерства.

МОЗ уточняет, что именно там в течение 2024 года была создана необходимая материально-техническая база. Это должно упростить саму процедуру прохождения экспертизы.

Заметьте! Также правительство утвердило, что механизм обжалования решений МСЭК не будет претерпевать изменений.