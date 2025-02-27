Курс злотого на пике: где выгоднее покупать или обменивать валюту

Курс польского злотого достиг своего пика, поэтому важно знать, где выгоднее покупать или обменивать валюту. Хотя официальный курс немного снизился, стоимость злотого все еще остается существенно выше, чем несколько дней назад.

Официальный курс злотого в Украине По состоянию на утро 27 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10, 52 гривны (-5 копеек от 26 февраля ), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также: На наличном рынке произошел спад стоимости валют Курс злотого в банках и обменниках. Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10, 20 гривны (+5 копеек) и продажа– 10, 70 гривен (-10 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10, 20 гривны (+5 копеек) и продажа– 10, 70 гривен (-10 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10, 47 гривны (-1 копейка), а продают– уже по 10, 59 гривны (без изменений). Сколько стоят 100 злотых сегодня Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1052 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше– около 1059 гривен в обменниках и 1070 гривен в банках.

В то же время, обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках., чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1047 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит всего 1020 гривен. Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в которой вы производите валютную операцию.