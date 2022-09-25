Соглашение об "энергетической безопасности" предусматривает, что ОАЭ начнет поставлять в Германию сжиженный газ и дизельное топливо. Соглашение подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в ОАЭ.

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Первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров газа

Со стороны ОАЭ соглашение подписывал министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер. Он назвал это "новым знаменательным соглашением", которое "укрепляет быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией".

Первый законтрактированый объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере ФРГ.

Новые договоренности по энергоресурсам являются ключевой целью поездки Олафа Шольца на Ближний Восток. Далее немецкий канцлер отправится в Саудовскую Аравию и Катар.

У Катара есть третьи крупнейшие газовые резервы в мире, однако подписание соглашений пока не ожидается. В Катаре Шольц обсудит долгосрочные планы по поставкам газа и водорода.

В Германии считают россию ненадежным поставщиком энергии

Россия еще раз продемонстрировала, что не претендует на реноме надежно поставщика энергии. В частности, об этом говорил Олаф Шольц, уверенный, что Германия переживет эту зиму.

Весной кремль хотел заставить страны ЕС платить за газ рублями. Получив отказ, россия остановила транзит газа, в частности в Болгарию и Польшу.

В июле российский "газпром" снизил снабжение "Северным потоком" еще на половину, из-за чего мощность составляет всего 20% – до 33 миллионов кубометров в сутки. В начале сентября россия полностью остановила "Северный поток" под предлогом повреждений.

Однако немецкий производитель турбин Siemens Energy заявил, что нет причин останавливать работу "Северного потока". Утечка нефти, о которой рассказывали россияне, не является предпосылкой для этого. Впоследствии россия возобновила поставки газа.

Идентичный шаг "газпром" предпринял 11 июля, когда приостановил транзит газа через "Северный поток". Тогда россияне заявили, что это вроде бы техническая причина. Россия возобновила поставки газа в Германию через "Северный поток" только после 10-дневного перерыва.

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