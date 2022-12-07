Газовая зависимость Германии

Еще с лета немецкий бизнес пытается приспособиться к исчезновению российского газа. Следовательно, предприятия экономят энергию, сокращают производство и переходят на нефть. Некоторые даже подумывают о релокации бизнеса в страны с дешевой энергией. Это ставит под вопрос будущее немецкой промышленности – и вообще немецкой бизнес-модели, которая долго основывалась на дешевом российском газе.

Читайте также Не "Газпромом" единственным: Молдова будет закупать газ из двух источников

Констанца Штельценмюллер, директор Центра США и Европы при Институте Брукингса, считает, что Германия – это классический пример западного государства, которое сделало стратегическую ставку на глобализацию, а ныне страдает от последствий.

В обороне и безопасности она зависит от США, в развитии экспорта – от Китая, в энергетике – от России. Она казалась в болезненно зависимой от союзников и противников,

– отмечает Штельценмюллер.

Показательный пример предприятия в Людвигсхафене

Поскольку Германия долгое время была зависима от российского голубого топлива, то спрыгнуть с газовой иглы Кремля без последствий для промышленности не получилось. Так, например, в Людвигсхафене находится крупнейшее химическое предприятие мира, где руководство сообщило о сокращении персонала в связи с нехваткой топлива и потерей главного поставщика – России.

Сначала BASF отреагировала на рост цен закрытием завода по производству аммиака и сокращением выпуска ацетилена – двух важнейших компонентов, которые используются для изготовления различных продуктов.

Однако уже в октябре компания поняла, что повышение стоимости энергии настолько подорвало конкурентоспособность ЕС, что придется трансформировать весь бизнес.

Гендиректор BASF Мартин Брудермюллер объявил, что быстро и навсегда сократит рабочие места на заводах в Европе. Большинство сокращений будет проведено на предприятии в Людвигсхафене.

Справка. Людвигсхафени – комплекс, принадлежащий компании BASF . Его размер с небольшой город имеет крупнейшую в Европе станцию очистки сточных вод, собственную больницу и пожарную часть. Природный газ, в свою очередь, то, благодаря чему предприятие работает. Его используют как топливо для электростанций и сырье для химического производства.

Самым показательным примером правоты Штельценмюллер можно считать предприятие в Людвигсхафене, где компания попала в зависимость от российского трубопроводного газа, а ее экспорт все больше завязан на Китай, на который приходится 12 миллиардов евро ее выручки. Также BASF строит химический комплекс стоимостью 10 миллиардов в Гуандуне на северо-востоке Китая.

Многие считают, что это часть плана по закрытию комплекса в Людвигсхафене и переносу всего производства в КНР. К слову, в BASF это отрицают, но вместе с тем призывают немцев отнестись к себе "самокритичнее".

Немецкой бизнес-модели нужны изменения

Министр финансов страны Кристиан Линднер в интервью Financial Times отмечает, что немецкая бизнес-модель должна измениться.

Она базировалась на низких ценах на энергоносители. На разнообразии квалифицированной рабочей силы. На рынках открытых для высокотехнологичной продукции Германии. Но эта модель больше не работает,

– рассказывает глава Минфина.

Следует также отметить, что, несмотря на призывы к изменениям, немецкий бизнес также получает и государственную помощь в борьбе с газовой зависимостью и удорожанием энергии. Так, в сентябре канцлер Олаф Шольц объявил о создании "щита" в объеме 200 миллиардов евро для смягчения последствий удорожания энергии.

Однако, несмотря на призыв к переменам, немецкое правительство настроено не так уж пессимистично. Министр экономики Роберт Хабек заявил, что те, кто считает, "что мы позволим Германии как промышленному государству потерпеть крах, не принимает во внимание изобретательности немецких промышленников и решимости немецкого правительства".

Его оптимизм разделяют некие экономисты. Профессор международной экономики Дюссельдорфского университета Генриха Гейне Йенс Зюдекум указывает, что борьба с ростом цен на газ, которую ведет правительство, устранила риск деиндустриализации.

Зюдекум также подчеркивает сильные стороны германской индустрии: развитые цепочки сотворения стоимости, высшую производительность труда и качество продукции.

Эти преимущества накапливались десятилетиями и не исчезнут за один день,

– резюмирует он.

Обратите внимание! Согласно государственной статистике за ноябрь производство в энергоемких отраслях, на которые приходится 23% рабочих мест в немецкой промышленности, сократилось с начала года на 10%. Больше всего пострадали металлургия, производство стекла, керамики, бумаги и текстиля.

Будущее германской промышленности

Несмотря на высокую цену энергетики, некоторые предприниматели надеются, что нынешний кризис может стать таким же толчком к реформам, как высокая безработица и стагнация начала 2000-х. Но для этого придется многое сделать.

Министры, руководители компаний и экономисты сходятся во мнении, что будущее германской промышленности зависит еще и от того, как быстро она сможет найти новые источники поставок энергоносителей.

Германия уже ищет альтернативу российским энергоносителям

Германия строит терминалы для импорта СПГ, возвращает к работе законсервированные угольные электростанции и продлевает срок службы ядерных реакторов.

Внедряет ветряную и солнечную энергетики. К 2030 году страна планирует получать 80% электроэнергии из возобновляемых источников.

Несмотря на то, что страна прилагает немалые усилия, чтобы избавиться от энергозависимости, в BASF беспокоятся, что реализация вышеупомянутых планов идет слишком медленно.

Пока мы вводили в среднем всего 6,5 гигаватта и устанавливаем менее одной турбины в день,

– делится руководитель акселератора BASF Net Zero Accelerator Ларс Киссау.

Чтобы достичь цели к 2030 году, Германии придется вводить в действие 30 гигаватт мощности ежегодно и монтировать по шесть ветряных турбин в день.