ВПЛ с детьми смогут получить финансовую поддержку

Внутренне перемещенные лица, воспитывающие детей, могут получить финансовую помощь. Ее размер достигает более 2 тысяч гривен.

Какую помощь предоставят

Эту поддержку, направленную на наиболее уязвимые группы населения, обеспечило Министерство иностранных дел Германии.

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Помощь для ВПЛ Денежная помощь будет предоставлена семьям, которые признаны наиболее уязвимыми. Они получат по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.

Обратите внимание! Эти средства предназначены для приобретения продуктов питания и средств гигиены.

Кто может получить средства

Помощь получат:

семьи, которые воспитывают детей до 18 лет;

лица, получившие статус ВПЛ после февраля 2022 года;

люди, которые сейчас проживают в Киеве или Киевской области.

Важно! Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не имеют права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.

Программа специально разработана для лиц, которые переехали из таких областей:

АР Крым;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как податься на получение средств

Чтобы податься на помощь, нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно.

Кроме того, надо предоставить следующие документы: