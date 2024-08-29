ВПЛ с детьми смогут получить финансовую поддержку

29 августа 2024, 15:32
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Автор: Дарья Подвышенная

Внутренне перемещенные лица, воспитывающие детей, могут получить финансовую помощь. Ее размер достигает более 2 тысяч гривен.

Какую помощь предоставят

Эту поддержку, направленную на наиболее уязвимые группы населения, обеспечило Министерство иностранных дел Германии.

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Помощь для ВПЛ Денежная помощь будет предоставлена семьям, которые признаны наиболее уязвимыми. Они получат по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.

Обратите внимание! Эти средства предназначены для приобретения продуктов питания и средств гигиены.

Кто может получить средства

Помощь получат:

  • семьи, которые воспитывают детей до 18 лет;
  • лица, получившие статус ВПЛ после февраля 2022 года;
  • люди, которые сейчас проживают в Киеве или Киевской области.

Важно! Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не имеют права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.

Программа специально разработана для лиц, которые переехали из таких областей:

  • АР Крым;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Как податься на получение средств

Чтобы податься на помощь, нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно.

Кроме того, надо предоставить следующие документы:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Идентификационный код.
  • Документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица.
  • Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей и т.д.).