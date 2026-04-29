Миллиарды евро ежегодно: Германия окажет рекордную поддержку до 2030 года

Правительство Германии в среду, 29 апреля, одобрило основные показатели бюджета на 2027 год. Страна планирует увеличить расходы на изношенную инфраструктуру и оборону, а также готовит многомиллиардную поддержку Украине.

Какую помощь получит Украина от Германии?

Бюджет Германии предусматривает значительное увеличение оборонных расходов. Расходы должны вырасти с 82,7 миллиарда евро в 2026-м до 105,8 миллиарда евро в 2027 году, пишет Reuters.

Смотрите также Почему Франция и Германия против полноценного вступления Украины в ЕС: политолог назвал причины

События последнего года, в частности ситуация в Иране в последние месяцы, показывают, насколько важны инвестиции в нашу обороноспособность,

– заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

С учетом специального фонда для обороны и средств для Украины общие оборонные расходы Германии в 2027 году должны достичь 144,9 миллиарда евро.

При этом Украина может надеяться на щедрую поддержку от союзника. Берлин согласовал помощь не только на следующий год, но и вплоть до 2030-го:

11,6 миллиарда евро – в 2027 году;

– в 2027 году; по 8,5 миллиарда евро ежегодно – с 2028 по 2030 годы.

Министр финансов Ларс Клингбайль, комментируя сокращение помощи Украине после 2028 года, напомнил о кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро. Ранее его блокировала Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана. Однако 23 апреля Евросоюз окончательно поддержал кредит Киеву

Вместе с тем министр уточнил, что объемы помощи могут меняться в зависимости от потребностей Украины.

Обратите внимание! Берлин стремительно наращивает расходы на оборону в последнее время. По мнению редактора Deutsche Welle Романа Гончаренко, Германия ускоренными темпами готовится к возможной войне с Россией. В эфире 24 Канала он рассказал, что риск столкновения с Россией на восточном фланге НАТО – в частности в странах Балтии и Польши – заметно возрастает.

Как Германия помогает Украине?

Стоит отметить, что Германия последовательно поддерживает Украину. В бюджете страны на 2026 год тоже заложена финансовая помощь Киеву на 11,5 миллиардов евро.

Эти средства Берлин направит в этом году на артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование. По данным немецкого Минобороны, это самая большая сумма с начала полномасштабной войны, пишет Spiegel.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, сегодня Германия больше всего поддерживает Украину.

Благодарна Федеративной Республике Германия за постоянную поддержку Украины, поскольку она является крупнейшим нашим европейским донором и ключевым поставщиком военной помощи,

– подчеркнула премьер-министр.

Заметьте! В частности, немецкие системы ПВО оказались очень эффективными в перехвате российских ракет во время российских атак.

Как еще Германия поддерживает Украину?

Германия неоднократно поддерживала Украину не только в военной, но и в энергетической сфере. В частности, Берлин направлял средства в Украинский энергетический фонд, а также дополнительно выделил 170 миллионов евро для усиления энергетической инфраструктуры Украины прошлой зимой.

Военная помощь со стороны Германии также поступает на регулярной основе. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия уже предоставила или запланировала передать Украине военную помощь на общую сумму около 40 миллиардов долларов.

Кроме того, недавно Берлин пообещал дополнительно передать Украине несколько сотен ракет Patriot Gen P, новые пусковые установки для IRIS-T, а также 300 миллионов евро на закупку украинских дальнобойных беспилотников.

Вместе с тем Берлин активно участвует в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которой закапывают американское оружие для нужд ВСУ,