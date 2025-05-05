Какие льготы имеет человек со званием Герой Украины

Многие украинцы сейчас имеют звание Герой Украины. Такая награда присваивается за совершение геройского поступка или выдающихся трудовых достижений.

Какие льготы для Героев Украины?

Льготы, которые предусматривает звание Героя Украины, регулируются законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", передает 24 Канал со ссылкой на Факты.

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Украинцы, получившие подобное звание, могут претендовать на следующие льготы:

ежемесячные выплаты в размере трех минимальных зарплат, определенных на 1 января календарного года (в 2025 году – 24 000 гривен);

надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту (4 722 грн в 2025 году);

обеспечение лекарствами по рецепту с возможной доставкой на дом по заключению врача;

бесплатное зубное протезирование, кроме протезов из драгоценных металлов;

освобождение от оплаты за квартиру и коммунальные услуги (в случае отсутствия централизованного отопления предоставляется топливо по нормам, установленным для населения);

бесплатный капремонт дома или квартиры или предоставление денежной компенсации на его проведение;

первоочередное отпускание стройматериалов местного производства для строительства или ремонта индивидуального жилого дома;

первоочередное улучшение жилищных условий (до 20 кв. м дополнительно) за счет государственного или общественного жилищного фонда.

льготы по уплате налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет (определяются действующим налоговым и таможенным законодательством);

бесплатную приватизацию квартиры;

внеочередное предоставление услуг всех видов связи;

внеочередное приобретение билетов на проезд в любом водном, железнодорожном, автомобильном или авиатранспорте;

ежемесячную компенсацию 50 литров бензина для автомобиля в соответствии с актуальными ценами на топливо;

внеочередное пользование всеми видами услуг в спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и торгово-бытовых заведениях;

преимущественное право остаться на рабочем месте при сокращении штата, а в случае ликвидации работодателя – первоочередное трудоустройство;

бесплатное обучение и переквалификацию, в том числе на курсах и в платных учебных заведениях;

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный (за свой счет) на три недели в удобное время вне графика;

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный (за свой счет) на три недели в удобное время вне графика; бесплатное погребение умершего/погибшего Героя Украины и установление памятника за счет государства;

сооружение на могиле умершего (погибшего) надгробия по установленному Правительством Украины образцу.

Важно! Люди со званием Героя Украины и их семьи имеют право на бесплатное лечение и реабилитацию в медучреждениях всех типов.