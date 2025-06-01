Гетманцев обвинил правоохранителей в игнорировании нелегальных обменников

В Украине существует большое количество нелегальных обменников и расчетных центров. Там можно поменять что угодно на что угодно, а также перечислить что угодно куда угодно.

Гетманцев считает, что правоохранители игнорируют обменники

Делается это все анонимно и без налогов, передает 24 Канал со ссылкой на главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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В качестве эксперимента попросил помощников проверить пункты на улице Саксаганского в Киеве. Среди двух десятков очень заметных обменников с рекламными вывесками лишь несколько – официальные,

– написал Гетманцев.

Согласно его словам, правоохранители активно эти пункты не замечают. Однако Даниила Гетманцева интересует, сколько еще продлится закрытие глаз.

Интересно до какого момента? Пока это не начнет влиять на гривну и платежный баланс, или дольше?

– добавил он в заметке.

Гетманцев привел также статистические данные. Например, в I квартале 2025 года обменные пункты задекларировали авансовые взносы по налогу на прибыль на сумму 240,7 миллиона гривен, что на 26,3% больше, чем в соответствующем периоде 2024 года (190,6 миллиона гривен).

В то же время период январь-май 2025 года плательщики уплатили 429,5 миллионов гривен авансовых взносов, что на 102,1 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период 2024 года. Дополнительные поступления по авансовым взносам в I квартале 2025 года от плательщиков, которые имеют обменные пункты, составляют 73,2 миллиона гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 01.06.2025 года в Реестре обменных пунктов значится 3 701 пункт, принадлежащих 57 юридическим лицам.

