Гетманцев вважає, що правоохоронці ігнорують обмінники

Робиться це все анонімно і без податків, передає 24 Канал з посиланням на очільника комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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В якості експерименту попросив помічників перевірити пункти на вулиці Саксаганського в Києві. Серед двох десятків дуже помітних обмінників з рекламними вивісками лише кілька – офіційні,

– написав Гетманцев.

Згідно з його слів, правоохоронці активно ці пункти не помічають. Однак Данила Гетманцева цікавить, скільки ще триватиме заплющення очей.

Цікаво до якого моменту? Поки це не почне впливати на гривню і платіжний баланс, чи довше?

– додав він у дописі.

Гетманцев навів також статистичні дані. Наприклад, у I кварталі 2025 року обмінні пункти задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 мільйона гривень, що на 26,3% більше, ніж у відповідному періоді 2024 року (190,6 мільйона гривень).

Водночас період січень-травень 2025 року платники сплатили 429,5 мільйонів гривень авансових внесків, що на 102,1 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Додаткові надходження з авансових внесків у І кварталі 2025 року від платників, які мають обмінні пункти, становлять 73,2 мільйона гривень.

Зауважте! Станом на 01.06.2025 року в Реєстрі обмінних пунктів значиться 3 701 пункт, що належать 57 юридичним особам.

