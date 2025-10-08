Уже четвертый регион: еще одна область России столкнулась с ограничением по горючему
- Ограничения на продажу бензина в России введены на временно оккупированных территориях, в Челябинской, Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
- На заправках лимитирован отпуск топлива до 30 литров на автомобиль.
Ограничения на продажу бензина продолжают вводить в России. Так правила уже действуют в оккупированном Крыму и Челябинской области.
Что происходит с топливом в России?
В то же время они также уже коснулись Тюменской и Свердловской областей, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Moscow Times.
Сеть заправок Н-1 в Тюмени ввела лимит на отпуск топлива "в одни руки" – не более 30 литров бензина АИ-92 или АИ-95 за раз.
Действительно, ограничение у нас действует с 7 октября. В один автомобиль не заливаем более 30 литров АИ-92 или АИ-95,
– рассказали в компании Ura.ru.
В Н-1 заверили, что о дефиците топлива речь не идет. Однако компания таким образом решила "отсеять" людей, которые скупают бензин канистрами. Также ограничения введены на заправках компании ТПК, где бензин АИ-95 начали продавать только по топливным картам.
Заметьте! Как долго будет действовать это правило – пока неизвестно. Причиной называют дефицит определенного вида топлива.
Относительно ограничения на продажу бензина "в одни руки" и "про запас" в Свердловской области: по словам жителей региона, на заправках "Лукойл"" перестали отпускать топливо в канистры. На "Башнефти" бензина нет вообще – остался лишь дизель, а на АЗС Tamic Energy и Varta заливают не более 30 литров на машину.
Ранее сообщалось, что лимиты в 30 литров бензина и 20 литров дизеля ввели на заправках Tamic Energy в Екатеринбурге. Правительство области, со своей стороны, отрицало дефицит и перебои с поставками топлива на АЗС, подчеркнув, что ограничения на продажу бензина в регионе не вводились.
Важно! Кроме того, проблемы с обеспечением граждан бензином возникли и в Новосибирской области.
Сеть АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92 на большинстве заправок из-за "прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов". В регионе стремительно растут цены на топливо: литр АИ-92 на заправках "Татнефти" подорожал на три рубля за двое суток:
- 6 октября, по данным мониторингового сайта benzin-price, 92-й в этой сети стоил 59,5 рубля;
- а уже в среду – 62,5 рубля.
На прошлой неделе стало известно, что продажа бензина на фоне дефицита горючего, который возник из-за атаки украинских дронов на российские НПЗ, ограничили АЗС в Челябинской области,
Обратите внимание! С 3 октября заправки Tamic Energy отпускают не более 30 литров бензина и 70 литров дизеля на автомобиль в сутки. До этого аналогичные ограничения ввели власти Крыма, сократив лимит до 20 литров бензина на одно авто.
Как Россия планирует решить проблему?
Кроме сотрудничества с Беларусью, Россия также планирует покупать бензин за рубежом. Об этом пишет российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".
В частности Совет Евразийской экономической комиссии разрешил беспошлинный ввоз на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Оно будет действовать до 30 июня 2026 года.
Интересно! Топливному рынку России не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина.
Что известно об украинских ударах по НПЗ?
- Украина в частности нанесла удар по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Он является одним из крупнейших в России.
- Мощность переработки завода составляет более 20 миллионов тонн. Кроме того, этот завод поставляет ресурсы за границу.