Ограничения на продажу бензина продолжают вводить в России. Так правила уже действуют в оккупированном Крыму и Челябинской области.

Что происходит с топливом в России?

В то же время они также уже коснулись Тюменской и Свердловской областей, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Moscow Times.

Сеть заправок Н-1 в Тюмени ввела лимит на отпуск топлива "в одни руки" – не более 30 литров бензина АИ-92 или АИ-95 за раз.

Действительно, ограничение у нас действует с 7 октября. В один автомобиль не заливаем более 30 литров АИ-92 или АИ-95,

– рассказали в компании Ura.ru.

В Н-1 заверили, что о дефиците топлива речь не идет. Однако компания таким образом решила "отсеять" людей, которые скупают бензин канистрами. Также ограничения введены на заправках компании ТПК, где бензин АИ-95 начали продавать только по топливным картам.

Как долго будет действовать это правило – пока неизвестно. Причиной называют дефицит определенного вида топлива.

Относительно ограничения на продажу бензина "в одни руки" и "про запас" в Свердловской области: по словам жителей региона, на заправках "Лукойл"" перестали отпускать топливо в канистры. На "Башнефти" бензина нет вообще – остался лишь дизель, а на АЗС Tamic Energy и Varta заливают не более 30 литров на машину.

Ранее сообщалось, что лимиты в 30 литров бензина и 20 литров дизеля ввели на заправках Tamic Energy в Екатеринбурге. Правительство области, со своей стороны, отрицало дефицит и перебои с поставками топлива на АЗС, подчеркнув, что ограничения на продажу бензина в регионе не вводились.

Кроме того, проблемы с обеспечением граждан бензином возникли и в Новосибирской области.

Сеть АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92 на большинстве заправок из-за "прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов". В регионе стремительно растут цены на топливо: литр АИ-92 на заправках "Татнефти" подорожал на три рубля за двое суток:

6 октября, по данным мониторингового сайта benzin-price, 92-й в этой сети стоил 59,5 рубля; а уже в среду – 62,5 рубля.

На прошлой неделе стало известно, что продажа бензина на фоне дефицита горючего, который возник из-за атаки украинских дронов на российские НПЗ, ограничили АЗС в Челябинской области,

С 3 октября заправки Tamic Energy отпускают не более 30 литров бензина и 70 литров дизеля на автомобиль в сутки. До этого аналогичные ограничения ввели власти Крыма, сократив лимит до 20 литров бензина на одно авто.

Как Россия планирует решить проблему?

Кроме сотрудничества с Беларусью, Россия также планирует покупать бензин за рубежом. Об этом пишет российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

В частности Совет Евразийской экономической комиссии разрешил беспошлинный ввоз на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Оно будет действовать до 30 июня 2026 года.

Топливному рынку России не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина.

Что известно об украинских ударах по НПЗ?