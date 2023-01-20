Горючее может подорожать уже в феврале: с чем будет самая большая проблема

Цены на топливо всех видов в Украине снижаются третью неделю подряд. Это происходит несмотря на прогнозы роста напряжения на рынке.

Могут ли цены в скором времени начать дорожать и чего ждать в результате эмбарго российских нефтепродуктов в Европе, узнавал 24 Канал.

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Насколько подешевело горючее

Средневзвешенная цена бензина А-95 с 23 декабря подешевела с 52,26 гривны до 50,50 гривны.

с 23 декабря подешевела с 52,26 гривны до 50,50 гривны. Премиальный бензин А-95+ подешевел на 1,23 гривны – с 53,08 гривны до 51,85 гривны.

подешевел на 1,23 гривны – с 53,08 гривны до 51,85 гривны. Цена бензина А-92 снизилась на 71 копейку.

снизилась на 71 копейку. А дизтопливо подешевело в среднем на 92 копейки.

Снижение произошло из-за удешевления нефти после новогодних праздников, рассказал экономический эксперт Геннадий Рябцев. Цена нефти марки Brent с началом нового года опустилась с 85,99 доллара за баррель до 77,96 доллара.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Из-за нисходящего тренда на рынке нефти в Европе подешевели нефтепродукты, откуда закупают топливо все украинские трейдеры. Благодаря этому удалось избежать прогнозируемого скачка цен на новогодние и рождественские праздники.

Снижение цен в Украине также происходит из-за наращивания поставок накануне европейского эмбарго нефтепродуктов.

В результате динамических поставок цены падают. Многие украинские сети имеют запас на 20–25 дней. Подготовка к антироссийскому эмбарго на нефтепродукты продолжается,

– отмечает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Что будет после эмбарго нефтепродуктов в ЕС

5 февраля вступит в силу эмбарго российских нефтепродуктов в ЕС. Это может повлечь за собой дальнейшее подорожание на рынке горючего в Украине, ведь прекращение поставок российских нефтепродуктов в Европу будет означать более сильную конкуренцию при закупках топлива и нефтепродуктов.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований В результате эмбарго может возникнуть нехватка ресурса на спотовом рынке. Дело в том, что все украинские трейдеры совершают именно спотовые закупки на рынке со дня на день. Пока ни у одного украинского трейдера нет долгосрочного контракта.

Наибольший дефицит на спотовом рынке может относиться к дизельному топливу, ведь после эмбарго исчезнет значительная часть общего количества продукта.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" Я это не исключаю повышения цен после эмбарго, потому что это означает, что Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного топлива. Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллионов тонн в месяц. У нас (в Украине – 24 Канал), видимо, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы, – объясняет Сергей Куюн.

Европейские производители смогут компенсировать исчезновение российских нефтепродуктов с рынка для компаний, подписавших среднесрочные и долгосрочные контракты. Однако на свободный спотовой рынок может попадать меньше топлива, чем в прошлом году.

Можно ли избежать внезапных подорожаний

Если бы украинские трейдеры подписали среднесрочные или долгосрочные контракты на поставку топлива, это обезопасило бы украинских потребителей от внезапных подорожаний. Более того, закупочные цены на топливо в таком случае были бы выгоднее спотов, ведь у них нет спекуляционных аспектов.

Со стороны государства рациональность закупок топлива для украинских потребителей пока не контролируется.

Важно, что с началом войны трейдеры начали получать вдвое большие прибыли, чем до войны, от чего на нужды государства ничего не идет,

– говорит эксперт Рябцев.

За год заметно подорожали все виды горючего. Так, например, цена бензина, автогаза и дизеля за период с 24 марта по 30 декабря 2022 изменилась следующим образом: