Ситуация обостряется: в Севастополе закончились QR-коды на топливо
В оккупированном России Севастополе на фоне кризиса запустили QR-коды на топливо. Однако они завершились примерно через час.
Что происходит в Севастополе
Детали ситуации рассказал оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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Еще в субботу, 6 июня, он сообщил, что Департамент цифрового развития совместно с ИТ-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Таким образом, россияне хотели упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему.
Принцип работы таков:
- Человек получает персональный QR-код.
- Он дает право приобрести 20 литров топлива.
- Но только для конкретного автомобиля.
- Бензин доступен только при условии предъявления этого QR-кода.
Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему горючего, находящегося в свободной продаже в сутки. Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. В другое время АЗС "ТЭС" не будут работать.
Обратите внимание! На следующий день возможность сгенерировать код будет предоставлена другим людям.
Полученный QR-код будет действовать до момента его погашения на заправке, в том числе и на следующий день. После того как человек заправил авто и погасил QR-код, следующий можно будет сгенерировать только через 7 календарных дней.
Однако уже в воскресенье, 7 июня, Михаил Развожаев сообщил новости. Дело в том, что по состоянию на 7 июня QR-коды закончились.
Новая партия будет доступна завтра после 22:00.
Количество QR-кодов, доступных для выдачи ежедневно, будет соответствовать объему горючего, находящегося в свободной продаже в сутки,
– добавил Развожаев.
Заметьте! Уже утром он написал, что с 12:00 на трех АЗС сети "АТАН" в свободной продаже будет бензин марки А-92. Но на АЗС сети "ТЭС" заправка продолжается исключительно по QR-кодам.
Что еще известно о ситуации с топливом
На этой неделе в оккупированном Крыму полностью запретили свободную продажу бензина за деньги. В частности, чтобы контролировать новые правила "власть" назначила контролеров на каждую заправку.
Последние несколько суток на оккупированной территории даже начали открывать административные и уголовные дела. Там ищут тех лиц, кто якобы продает талоны на бензин.
Однако проблема касается не только горючего. В супермаркетах города Севастополь уже появились ограничения на продажу некоторых продуктов питания