Печать гривны и помощь партнеров: где Украина брала деньги в 2022 году

21 декабря 2022, 14:37
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из-за войны украинская экономика сократилась примерно на треть в год, а около 90% поступлений в бюджет направляются на финансирование обороны. Обеспечить другие срочные расходы удалось благодаря дополнительному финансированию.

Главным источником финансирования государственного бюджета с начала войны по 21 декабря был Нацбанк. Общий размер эмиссии национальной валюты регулятором составил 400 миллиардов гривен или 12,4 миллиарда долларов.

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Несколько меньшую сумму предоставили США – 11,9 миллиарда долларов. Мощное финансирование в размере 7,8 миллиарда передал Евросоюз, а также в двустороннем порядке помощь передали отдельные его страны.


Финансирование государственного бюджета Украины с начала полномасштабной войны / Минфин

В общей сложности госбюджет получил 50,5 миллиарда долларов или 1670 миллиардов гривен финансирования.

Какую помощь анонсировали партнеры на следующий год

  • В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрено выделение 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО
  • Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
  • Международный валютный фонд начал новую мониторинговую программу в Украине, которая продлится 4 месяца. При успешном выполнении планируемых мероприятий Украина также получит доступ к финансовой помощи.

Автор: Ольга Ожогіна