Плюс 3 миллиарда долларов: госдолг Украины вырос за месяц

По состоянию на 31 июля государственный долг Украины составлял 6,374 триллиона гривен. В валютном эквиваленте это 155,36 миллиарда долларов.

Государственный долг Украины вырос на месяц

За июль сумма государственного долга выросла на 206,16 миллиарда гривен или 3,20 миллиарда долларов в эквиваленте.

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Сейчас госдолг растет из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Соответственно большая часть этого долга это займы, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась с 6,24% до 5,6%.

Напомним! В июле на валютные счета поступило 2,483 миллиарда долларов.

Эта сумма делится на: