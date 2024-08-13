Растет и растет: госдолг Украины достиг 6 триллионов
Источник:Министерство финансов
Уже 30 июня государственный и гарантированный государством долг составляет 6,16 триллиона гривен, или 152,2 миллиарда долларов. Из них внешний долг – 4,45 триллиона гривен, внутренний долг – 1,71 триллиона гривен.
Государственный долг Украины
Поэтому за 2 квартал госдолг и гарантированный государством долг вырос в гривневом эквиваленте на 243,7 миллиарда гривен и на 1,1 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте.
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Так произошло из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.
С начала года до 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась на 10,3% – с 6,24% до 5,6%.
Долг состоит из:
- льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 54%;
- выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27%;
- выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16%;
- займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 3%.
По валютам долг делится на:
- в евро – 35%;
- долларах – 26%;
- гривне – 25%;
- СПЗ – 10%;
- в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 4%.