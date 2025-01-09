Госдолг Украины достиг рекордных 92% ВВП

На конец 2024 года государственный долг Украины достиг 92% от ВВП, что является рекордным показателем за последние годы. Подробнее об общей сумме долга и его уровне в предыдущие годы, читайте дальше.

Какой госдолг Украины по состоянию на конец 2024 года

В конце 2024 года государственный долг Украины составлял около 7 триллионов гривен, что соответствует 92% от ВВП, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Это общий государственный долг, который включает как прямую задолженность Украины, так и государственные гарантии по другим обязательствам.

В структуре этого долга 96% составляет прямая задолженность государства, а остальные 4% приходится на гарантированные государством обязательства.

Для сравнения, в 2023 году государственный долг Украины составлял 5,5 триллиона грн, что равнялось 84% ВВП. Рост долга в течение года был вызван следующими факторами:

значительными внешними и внутренними заимствованиями для финансирования бюджета военного времени;

ослаблением курса гривны к основным мировым валютам, что увеличило объем долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Интересно, что до полномасштабного вторжения в 2021 году государственный долг Украины составлял 2,67 триллиона гривен, или 49% от ВВП.