Госдолг Украины сократился на миллиарды гривен: что этому поспособствовало

Государственный долг Украины, с началом полномасштабного вторжения России, увеличился вдвое. Однако из-за ряда факторов за последний месяц он уменьшился на 0,42 миллиарда долларов в валюте.

Насколько уменьшился госдолг

По состоянию на конец января, государственный и гарантированный долг Украины уменьшился на 31,4 миллиарда гривен в гривневом эквиваленте и на 0,42 миллиарда долларов в валюте. Об этом сообщило Министерство финансов.

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В министерстве также объяснили, что уменьшение государственного долга произошло из-за отсутствия крупных внешних официальных займов в начале 2024 года.

Какие причины сокращения госдолга

По словам председателя парламентского комитета по налогам и финансам Даниила Гетманцева, одной из причин сокращения государственного долга стало то, что курс евро к доллару и гривне – несколько ослабился.

Как следствие, произошла переоценка и уменьшение долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего по льготным кредитам от ЕС.

Поэтому, структура госдолга по состоянию на конец января выглядела следующим образом:

69,6% – внешний долг; 30,4% – внутренний долг;

72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне;

67% 0 долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.

Угрожает ли госдолг экономике Украины

Ожидается, что соотношение государственного долга к ВВП превысит 95% в конце текущего года. Однако, уровень госдолга пока не угрожает нарушить макроэкономическую стабильность Украины, объяснил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврыш.

Во-первых, Министерство финансов имеет возможность обеспечить полное рефинансирование внутреннего долга. Во-вторых, запланированные платежи по внешнему долгу в ближайшее время являются минимальными благодаря проведенным в прошлом году реструктуризациям. Поэтому высокий государственный долг вряд ли создаст проблемы с ликвидностью для правительства в следующие несколько лет,

– пояснил Ваврыш.

Стремительные темпы роста госдолга также обусловлены тем, что Украина привлекала внешние официальные льготные кредиты от Евросоюза, правительств других стран, международных финансовых организаций.

Гетманцев отметил, что с начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился вдвое – на 2,758 триллиона гривен. А в валютном эквиваленте – на 55% – на 51,6 миллиарда долларов.