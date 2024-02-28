Наскільки зменшився держборг

Станом на кінець січня, державний і гарантований борг України зменшився на 31,4 мільярда гривень у гривневому еквіваленті та на 0,42 мільярда доларів у валюті. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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У міністерстві також пояснили, що зменшення державного боргу сталося через відсутність великих зовнішніх офіційних позик на початку 2024 року.

Які причини скорочення держборгу

За словами голови парламентського комітету з податків і фінансів Данила Гетманцева, однією з причин скорочення державного боргу стало те, що курс євро до долара та гривні – дещо послабився.

Як наслідок, відбулася переоцінка та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро, насамперед за пільговими кредитами від ЄС.

Відтак, структура держборгу станом на кінець січня виглядала наступним чином:

69,6% – зовнішній борг; 30,4% – внутрішній борг;

72,5% – борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% – борг у гривні;

67% 0 борг із фіксованою ставкою, 33% – борг зі змінною ставкою.

Чи загрожує держборг економіці України

Очікується, що співвідношення державного боргу до ВВП перевищить 95% наприкінці поточного року. Проте, рівень держборгу поки не загрожує порушити макроекономічну стабільність України, пояснив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Вавриш.

По-перше, Міністерство фінансів має можливість забезпечити повне рефінансування внутрішнього боргу. По-друге, заплановані платежі за зовнішнім боргом найближчим часом є мінімальними завдяки проведеним минулого року реструктуризаціям. Тому високий державний борг навряд чи створить проблеми з ліквідністю для уряду в наступні кілька років,

– пояснив Вавриш.

Стрімкі темпи зростання держборгу також зумовлені тим, що Україна залучала зовнішні офіційні пільгові кредити від Євросоюзу, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Зверніть увагу! Гетманцев зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі – на 2,758 трильйона гривень. А у валютному еквіваленті – на 55% – на 51,6 мільярда доларів.