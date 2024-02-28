Наскільки зменшився держборг
Станом на кінець січня, державний і гарантований борг України зменшився на 31,4 мільярда гривень у гривневому еквіваленті та на 0,42 мільярда доларів у валюті. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Читайте також: Понад 700 мільйонів доларів: Україна отримала гроші від Світового банку
У міністерстві також пояснили, що зменшення державного боргу сталося через відсутність великих зовнішніх офіційних позик на початку 2024 року.
Які причини скорочення держборгу
За словами голови парламентського комітету з податків і фінансів Данила Гетманцева, однією з причин скорочення державного боргу стало те, що курс євро до долара та гривні – дещо послабився.
Як наслідок, відбулася переоцінка та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро, насамперед за пільговими кредитами від ЄС.
Відтак, структура держборгу станом на кінець січня виглядала наступним чином:
- 69,6% – зовнішній борг; 30,4% – внутрішній борг;
- 72,5% – борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% – борг у гривні;
- 67% 0 борг із фіксованою ставкою, 33% – борг зі змінною ставкою.
Чи загрожує держборг економіці України
Очікується, що співвідношення державного боргу до ВВП перевищить 95% наприкінці поточного року. Проте, рівень держборгу поки не загрожує порушити макроекономічну стабільність України, пояснив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Вавриш.
По-перше, Міністерство фінансів має можливість забезпечити повне рефінансування внутрішнього боргу. По-друге, заплановані платежі за зовнішнім боргом найближчим часом є мінімальними завдяки проведеним минулого року реструктуризаціям. Тому високий державний борг навряд чи створить проблеми з ліквідністю для уряду в наступні кілька років,
– пояснив Вавриш.
Стрімкі темпи зростання держборгу також зумовлені тим, що Україна залучала зовнішні офіційні пільгові кредити від Євросоюзу, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.