Насколько уменьшился госдолг
По состоянию на конец января, государственный и гарантированный долг Украины уменьшился на 31,4 миллиарда гривен в гривневом эквиваленте и на 0,42 миллиарда долларов в валюте. Об этом сообщило Министерство финансов.
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В министерстве также объяснили, что уменьшение государственного долга произошло из-за отсутствия крупных внешних официальных займов в начале 2024 года.
Какие причины сокращения госдолга
По словам председателя парламентского комитета по налогам и финансам Даниила Гетманцева, одной из причин сокращения государственного долга стало то, что курс евро к доллару и гривне – несколько ослабился.
Как следствие, произошла переоценка и уменьшение долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего по льготным кредитам от ЕС.
Поэтому, структура госдолга по состоянию на конец января выглядела следующим образом:
- 69,6% – внешний долг; 30,4% – внутренний долг;
- 72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне;
- 67% 0 долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.
Угрожает ли госдолг экономике Украины
Ожидается, что соотношение государственного долга к ВВП превысит 95% в конце текущего года. Однако, уровень госдолга пока не угрожает нарушить макроэкономическую стабильность Украины, объяснил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврыш.
Во-первых, Министерство финансов имеет возможность обеспечить полное рефинансирование внутреннего долга. Во-вторых, запланированные платежи по внешнему долгу в ближайшее время являются минимальными благодаря проведенным в прошлом году реструктуризациям. Поэтому высокий государственный долг вряд ли создаст проблемы с ликвидностью для правительства в следующие несколько лет,
– пояснил Ваврыш.
Стремительные темпы роста госдолга также обусловлены тем, что Украина привлекала внешние официальные льготные кредиты от Евросоюза, правительств других стран, международных финансовых организаций.