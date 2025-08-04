На пути к вступлению в ЕС: украинской таможне рекомендовали предоставить статус правоохранительного органа
- Еврокомиссия рекомендовала предоставить украинской таможне статус правоохранительного органа, признала значительный прогресс в гармонизации с таможенным законодательством ЕС, предлагая расширить функции таможенных органов для осуществления оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования.
- Основные вызовы для таможенной реформы включают ограниченное финансирование, нехватку кадрового потенциала, особенно в сфере ИТ.
Еврокомиссия проверяла соответствие украинского таможенного законодательства стандартам ЕС. Результаты скрининга показали, что Гостаможслужбе можно предоставить статус правоохранительного органа.
Какие результаты проверки таможни?
По оценке Еврокомиссии, достигнутый Украиной прогресс в реализации таможенной реформы за последние два года является очень впечатляющим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гостаможслужбу.
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Согласно выводам, Гостаможслужба достигла значительного прогресса в гармонизации таможенного законодательства, а выполнение ни одного из положений Таможенного кодекса ЕС не находится под угрозой из-за недостаточного потенциала украинской таможни.
С целью повышения способности к обеспечению соблюдения закона, рекомендовано предоставить таможенным органам право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также досудебное расследование по делам о контрабанде товаров,
– говорится в отчете Еврокомиссии.
Как отмечает Еврокомиссия, Украина активно работает над согласованием таможенного законодательства с правом ЕС, в частности готовится принять новый Таможенный кодекс. Поэтому Гостаможслужба находится в процессе быстрой и масштабной модернизации. В частности, сейчас проводят конкурс на должность руководителя Гостаможслужбы.
Что может замедлить таможенную реформу?
Среди основных вызовов, которые могут замедлить реализацию таможенной реформы, Еврокомиссия отмечает ограниченное финансирование и нехватку кадрового потенциала.
В частности в сфере ИТ, Еврокомиссия подчеркивает необходимость выделения достаточных финансовых и кадровых ресурсов на все текущие и запланированные ИТ-проекты.
Также отчет акцентирует на необходимости продолжения работы над усилением антикоррупционной политики в таможенной сфере. В частности, говорится о проведении институциональных реформ, совершенствование механизмов предотвращения, выявления и реагирования на коррупционные риски.
Сейчас готовят предложения к переговорной позиции Украины по вступлению в ЕС по разделу 29 "Таможенный Союз", определяющие приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС на основе рекомендаций Еврокомиссии.