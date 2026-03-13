Львов снова живет по графикам отключений: почему в марте выключают свет
- Отключения зависят от погоды и цен на электроэнергию вечером.
- Графики отключений света во Львове и области вернули из-за дефицита, вызванный российскими обстрелами и ограниченными возможностями импорта электроэнергии в вечерние пики потребления.
После длительного перерыва во Львове и области снова действуют графики отключений света. Эксперт объяснил причины возвращения к обесточиванию.
Почему во Львове вернули графики отключений?
Обесточивание потребителей на западе страны возобновились в пиковые вечерние часы, ведь все зависит от погоды и возможности импортировать электроэнергию. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.
Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины сохраняется дефицит, который удается уменьшать, в частности благодаря солнечным электростанциям (СЭС) и импорту электроэнергии.
Эксперт Андрей Закревский говорит, что благодаря наступлению весны днем потребности украинских потребителей удовлетворяют собственные СЭС, однако вечером их эффективность падает, и все зависит от возможностей импорта. Они ограничены прайс-кэпами, то есть предельными ценами, по которым за рубежом можно покупать электроэнергию.
Вечером все зависит от прайс-кэпа. То есть, если пятничный пик, погода не задалась в Европе, если там штиль, а в Балтике нет генерации ветровой, в тот момент цена выпадает за прайс-кэп. Понятно, что когда цена на газ сейчас поднялась, газоэлектрическая генерация тоже подорожала.
Напомним, что в январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы на импорт электроэнергии. Ранее они зависели от времени суток, а сейчас – только от рынка. Максимальные цены составляют:
- 15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке внутрисуточном рынке и "на сутки вперед";
- 16 тысяч гривен за мегаватт-час – на балансирующем рынке.
Обратите внимание! Если цены на электроэнергию в Европе выше прайс-кэпов, трейдеры могут купить ее, но продать так, чтобы покрыть расходы и обеспечить маржу, не получится. Поэтому импорт по ценам, выше предельных, является убыточным.
Все зависит от погоды, потому что мы сейчас присоединены к европейской системе через западные области. Погода ветреная и солнечная хорошая – у нас нет ограничений. Если она ухудшается, тогда мы больше зависим от генерации от газа, который подорожал. То есть выпадаем за прайс-кэпы и поэтому возникают ограничения,
– объясняет Андрей Закревский.
Какие графики отключений действуют во Львове и области?
На 13 марта графики почасовых отключений будут действовать для части бытовых потребителей. Света не будет в половине очередей.
Графики отключений света во Львове и области на 13 марта/ Фото Львовоблэнерго
Обратите внимание! График может претерпевать изменения в течение дня.
Какая ситуация в энергосистеме 13 марта?
- По данным Министерства энергетики, часть общин в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской Донецкой Харьковской и Херсонской областях временно находится без света. Причиной являются боевые действия и российские удары по энергетике.
- Из-за атаки дрона на Харьковщине получил ранения работник энергетической отрасли. Ему оказывают медицинскую помощь.
- Во всех областях Украины с 17:00 до 22:00 будут применять графики почасовых отключений. Для бизнеса и промышленности ограничения мощности продлятся на час дольше – 23:00.
- Энергетики просят переносить активное потребление электроэнергии на часы наибольшей эффективности солнечных электростанций – с 11:00 до 16:00, а во время почасовых отключений – не включать несколько мощных приборов одновременно.