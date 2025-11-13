Есть свои сложности: почему в течение суток меняются графики отключений света

Иногда в течение суток могут меняться графики отключений. Подобные события в Украине практикуются регулярно.

От чего зависит изменение графиков отключений света в течение суток?

Причиной таких ситуаций являются изменения в нагрузке на сеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

В случае резкого непрогнозируемого увеличения нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно принять меры, чтобы ее снизить,

– объяснили в ведомстве.

Такие графики аварийных отключений могут быть применены независимо от составленных графиков почасовых отключений света. Продолжительность применения этих графиков может меняться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны.

Важно! Если (вследствие проведенных специалистами ремонтов) мощность энергосистемы увеличивается, то и продолжительность отключений уменьшается.

Какие есть графики отключений света?

Как рассказали во Львовоблэнерго, в частности существуют три вида графиков:

СГАВ (специальные графики аварийных отключений); ГАВ (графики аварийных отключений); ГПВ (графики почасовых отключений).

СГАВ – это специальные графики аварийных отключений для уменьшения нагрузки на систему и применяется с наименьшим временем реализации.

ГАВ – это графики аварийных отключений.

ГПВ – это графики почасовых отключений, которые заблаговременно планируются. Когда они уже подготовлены, то потребителям официально объявляют информацию.

Заблаговременно предупредить потребителей и опубликовать информацию о периодичности, продолжительности применения графиков ГАВ и СГАВ невозможно,

– говорится в сообщении.

Важно! Для понимания, какие графики применены в то или иное время, следует обращаться к официальным источникам информации – сайтов и официальных страниц местного облэнерго, Минэнерго, Укрэнерго и тому подобное.

