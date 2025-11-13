Укр Рус
Є свої складнощі: чому протягом доби змінюються графіки відключень світла
13 листопада, 17:23
2

Є свої складнощі: чому протягом доби змінюються графіки відключень світла

Валерія Моргун
Основні тези
  • Графіки відключень світла можуть змінюватися через зміни в навантаженні на мережу.
  • Аварійні відключення можуть застосовуватися незалежно від запланованих графіків і коригуються залежно від ситуації в енергосистемі.

Іноді протягом доби можуть змінюватися графіки відключень. Подібні події в Україні практикуються регулярно.

Від чого залежить зміна графіків відключень світла протягом доби?

Причиною таких ситуацій є зміни у навантаженні на мережу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

У разі різкого непрогнозованого збільшення навантаження на мережі диспетчер зобов'язаний негайно вжити заходів, щоб його знизити,
– пояснили у відомстві.

Такі графіки аварійних відключень можуть бути застосовані незалежно від складених графіків погодинних відключень світла. Тривалість застосування цих графіків може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.

Важливо! Якщо (внаслідок проведених фахівцями ремонтів) потужність енергосистеми збільшується, то й тривалість відключень зменшується.

Які є графіки відключень світла?

Як розповіли у Львівобленерго, зокрема існують три види графіків:

  1. СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень);
  2. ГАВ (графіки аварійних відключень);
  3. ГПВ (графіки погодинних вимкнень).

СГАВ – це спеціальні графіки аварійних відключень для зменшення навантаження на систему та застосовується з найменшим часом реалізації.

ГАВ – це графіки аварійних відключень. 

ГПВ – це графіки погодинних вимкнень, які завчасно плануються. Коли вони вже підготовлені, то споживачам офіційно оголошують інформацію.

Завчасно попередити споживачів та опублікувати інформацію щодо періодичності, тривалості застосування графіків ГАВ та СГАВ є неможливим,
– йдеться у повідомленні.

Важливо! Для розуміння, які графіки застосовані у той чи інший час, слід звертатись до офіційних джерел інформації – сайтів та офіційних сторінок місцевого обленерго, Міненерго, Укренерго тощо.

До чого готуватися різним регіонам України?

  • Наразі стан енергосистеми відрізняється залежно від регіону. Після поліпшення ситуації, найкращий сценарій очікує регіони на заході. Мешканцям цієї частини країни можна сподіватися на швидке відновлення енергетики.

  • Однак у прифронтовій частині України зовсім інша ситуація. Там тривалий час можуть зберігатися 3-4 черги відключень світла.