Є свої складнощі: чому протягом доби змінюються графіки відключень світла
- Графіки відключень світла можуть змінюватися через зміни в навантаженні на мережу.
- Аварійні відключення можуть застосовуватися незалежно від запланованих графіків і коригуються залежно від ситуації в енергосистемі.
Іноді протягом доби можуть змінюватися графіки відключень. Подібні події в Україні практикуються регулярно.
Від чого залежить зміна графіків відключень світла протягом доби?
Причиною таких ситуацій є зміни у навантаженні на мережу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
У разі різкого непрогнозованого збільшення навантаження на мережі диспетчер зобов'язаний негайно вжити заходів, щоб його знизити,
– пояснили у відомстві.
Такі графіки аварійних відключень можуть бути застосовані незалежно від складених графіків погодинних відключень світла. Тривалість застосування цих графіків може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.
Важливо! Якщо (внаслідок проведених фахівцями ремонтів) потужність енергосистеми збільшується, то й тривалість відключень зменшується.
Які є графіки відключень світла?
Як розповіли у Львівобленерго, зокрема існують три види графіків:
- СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень);
- ГАВ (графіки аварійних відключень);
- ГПВ (графіки погодинних вимкнень).
СГАВ – це спеціальні графіки аварійних відключень для зменшення навантаження на систему та застосовується з найменшим часом реалізації.
ГАВ – це графіки аварійних відключень.
ГПВ – це графіки погодинних вимкнень, які завчасно плануються. Коли вони вже підготовлені, то споживачам офіційно оголошують інформацію.
Завчасно попередити споживачів та опублікувати інформацію щодо періодичності, тривалості застосування графіків ГАВ та СГАВ є неможливим,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Для розуміння, які графіки застосовані у той чи інший час, слід звертатись до офіційних джерел інформації – сайтів та офіційних сторінок місцевого обленерго, Міненерго, Укренерго тощо.
До чого готуватися різним регіонам України?
Наразі стан енергосистеми відрізняється залежно від регіону. Після поліпшення ситуації, найкращий сценарій очікує регіони на заході. Мешканцям цієї частини країни можна сподіватися на швидке відновлення енергетики.
Однак у прифронтовій частині України зовсім інша ситуація. Там тривалий час можуть зберігатися 3-4 черги відключень світла.