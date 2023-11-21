Блокада польской границы: какие убытки ждут предпринимателей
Источник:РБК-Украина
7 ноября польские дальнобойщики начали забастовку на границе Польши и Украины. Движение фур в трех пропускных пунктах почти полностью заблокировано.
Какова будет сумма убытков
Нынешняя ситуация на границе влияет на импорт и экспорт продукции из Украины. В НБУ считают, что сумма ущерба может достичь 400 миллионов долларов.
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Согласно данным Гостаможни, 35% от общего объема экспорта Украины это автотранспорт. При этом, импорт этой продукции составил 70%.
Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 миллионов долларов для экспорта и 240 миллионов долларов для импорта.
– сообщают в НБУ
Следует понимать, что забастовка польских дальнобойщиков длится уже 2 недели. Поскольку спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно, то, насколько уменьшатся объемы экспорта и импорта в Украину, пока неизвестно. Ожидается, что показатели сокращения будут меньше прогнозируемых НБУ.
Какова была ситуация в октябре:
- Импорт увеличился до 5,64 миллиарда долларов. Для сравнения, среднее значение этого показателя за 3 квартал – 5,36 миллиарда долларов, а за первую половину года – 5,07 миллиарда долларов.
- Экспорт – остался почти без изменений и составил 2,68 миллиарда долларов