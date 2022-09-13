ЕС не будет вводить предельную цену на газ

Проект регламента по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики" предусматривает:

ограничение на доходы энергокомпаний с низким содержанием углерода,

налоги на сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе.

Интересно Украинцы среди лидеров: как разрастается криптосообщество

Граничной цены на газ не будет

Несмотря на то, что текст регламента еще может измениться, судя по нему можем говорить о сомнениях Еврокомиссии в достаточной поддержке со стороны государств-членов ЕС касательно установления ограничений на российский газ в ответ на энергетический шантаж россии. Напомним, что агрессорка полностью остановила "северный поток-1", мол, из-за технических причин.

Какие страны были за введение гранчной цены

The Guardian отмечает, что более десяти стран-членов ЕС поддерживали инициативу ввести предельную цену на весь импорт голубого топлива, в частности, Франция и Польша. По мнению стран, поддерживающих введение предельной цены, это лучший способ сдерживать резкий рост цен.

К теме Евросоюз готовит ограничения по ценам на газ из России: каким он может быть

Еврокомиссия же опасается, что это избавит ЕС от поставок на рынке сжиженного природного газа. Ожидается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен опубликует план по борьбе с ростом цен на электроэнергию во время ежегодной речи о состоянии Евросоюза в среду.

Напомним, в начале сентября стран G7 ввели предельную цену на нефть. С 5 декабря этого года ограничения будут касаться цены на нефть, а с 2023 года – нефтепродуктов. Больше об этом, читайте здесь.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.