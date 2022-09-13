ЄС не запроваджуватимуть граничну ціну на газ

Проєкт регламенту стосовно "інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері енергетики" передбачає:

обмеження на доходи енергокомпаній з низьким вмістом вуглецю,

податки на надприбутки компаній, котрі працюють на викопному паливі.

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Граничної ціни на газ не буде

Попри те, що текст регламенту ще може зазнати змін, судячи з нього можемо говорити про сумніви Єврокомісії в достатній підтримці з боку держав-членів ЄС щодо встановлення обмежень на російський газ у відповідь на енергетичний шантаж росії. Нагадаємо, що агресорка повністю зупинила "північний потік-1", мовляв, через технічні причини.

Які країни були за введення граничної ціни

The Guardian зауважує, що більш як десяток країн-членів ЄС підтримували ініціативу запровадити граничну ціну на увесь імпорт блакитного палива, зокрема, Франція та Польща. На думку країн, що підтримують введення граничної ціни, це найкращий спосіб стримувати різке зростання цін.

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Єврокомісія ж побоюється, що це позбавить ЄС поставок на ринку зрідженого природного газу. Очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн опублікує план щодо боротьби зі зростанням цін на електроенергію під час щорічної промови про стан Євросоюзу в середу.

Нагадаємо, на початку вересня країн G7 запровадили граничну ціну на нафту. З 5 грудня цього року обмеження стосуватимуться ціни нафти, а з 2023 року – нафтопродуктів. Більше про це, читайте тут.

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