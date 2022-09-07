У п'ятницю росія зупинила постачання газу "Північним потоком" на невизначений термін через "несправність газової турбіни". У понеділок кремль попередив, що постачання російського газу до Європи буде суворо обмежено доти, доки західні санкції залишаються чинними.

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Європа намагається вжити заходів у відповідь на російський газовий шантаж

Європа сподівається приборкати захмарно високі ціни на енергоносії та відреагувати на провокації з боку москви. Європейські лідери борються за стримування енергетичної кризи, яка спричиняє економічні потрясіння по всьому ЄС та створює величезні фінансові витрати для мільйонів споживачів та підприємств.

Брюссель розробляє радикальні заходи щодо зниження цін на енергоносії, які обговорюватимуться представниками країн ЄС перед екстреною зустріччю міністрів енергетики.

Згідно з документами, отриманими POLITICO, пропозиції включають:

обмеження цін на російський газ,

нові орієнтири для встановлення цін на газ у масштабах усього ЄС,

командно-контрольний розподіл газу країнам, які потребують надзвичайної ситуації.

Франція планує долучитись до спротиву

Якби Комісія прийняла рішення ввести граничну ціну на природний газ, який закуповується трубопроводами з росії, Франція підтримала б таку міру,

– заявив у понеділок президент Франції Еммануель Макрон.

Державна секретарка Франції з питань європейських справ Лоуренс Бун прирівняла ці дії до контрнаступу. Вона наголосила, що Європа повинна зупинити росію у її маніпуляціях ринком.

Загалом рішучі заяви європейських лідерів, які лунають останніми днями, можуть свідчити про те, що ЄС таки вживе нових заходів щодо постачання газу з країни-агресорки.

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