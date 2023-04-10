В НБУ объяснили, почему гривна так сильно укрепилась
Источник:Национальный банк Украины
В марте спрэд между наличным и безналичным курсом сократился. Также НБУ снизил интервенции по продаже валюты на межбанке.
Почему гривна укрепилась
В НБУ отметили, что уменьшению разрыва между официальным курсом в 36,6 гривны и наличным способствовали:
- калибровка валютных ограничений,
- создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений.
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Спред между наличным и официальным курсом сократился / Инфографика НБУ
Интервенции НБУ на межбанке
Также регулятор отметил, что интервенции по продаже валюты НБУ на межбанковском валютном рынке заметно снизились.
Главным образом этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствие эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли,
– говорится в монетарном обзоре.
Операции на межбанке / Инфографика НБУ
Наличный курс 10 апреля
- в банках Украину можно продать в среднем за 37,20 гривны (+20 копеек) против 7 апреля ), а купить за 37,90 гривны (+20 копеек).
- В обменниках покупают доллар в среднем за 37,35 гривны (+15 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-21 копейки).
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,68 гривны (-19 копеек).