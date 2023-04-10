Спред між готівковим та офіційним курсом скоротився / Інфографіка НБУ

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В НБУ зазначили, що зменшенню розриву між офіційним курсом у 36,6 гривні та готівковим сприяли:

Інтервенції НБУ на міжбанку

Також регулятор зазначив, що інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися.

Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі,

– йдеться в монетарному огляді.

Операції на міжбанку / Інфографіка НБУ