Чому гривня зміцнилася

В НБУ зазначили, що зменшенню розриву між офіційним курсом у 36,6 гривні та готівковим сприяли:

  • калібрування валютних обмежень,
  • створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.

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Спред між готівковим та офіційним курсом скоротився / Інфографіка НБУ

Інтервенції НБУ на міжбанку

Також регулятор зазначив, що інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися.

Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі,
– йдеться в монетарному огляді.

Операції на міжбанку / Інфографіка НБУ

Готівковий курс 10 квітня

  • В банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок).
  • В обмінниках купують долар в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка).
  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,68 гривні (-19 копійок).