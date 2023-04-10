Чому гривня зміцнилася
В НБУ зазначили, що зменшенню розриву між офіційним курсом у 36,6 гривні та готівковим сприяли:
- калібрування валютних обмежень,
- створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.
Читайте також Купити чи продати долари: яким буде курс на Великдень
Спред між готівковим та офіційним курсом скоротився / Інфографіка НБУ
Інтервенції НБУ на міжбанку
Також регулятор зазначив, що інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися.
Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі,
– йдеться в монетарному огляді.
Операції на міжбанку / Інфографіка НБУ
Готівковий курс 10 квітня
- В банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок).
- В обмінниках купують долар в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка).
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,68 гривні (-19 копійок).