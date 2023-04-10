Почему гривна укрепилась

В НБУ отметили, что уменьшению разрыва между официальным курсом в 36,6 гривны и наличным способствовали:

  • калибровка валютных ограничений,
  • создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений.

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Спред между наличным и официальным курсом сократился / Инфографика НБУ

Интервенции НБУ на межбанке

Также регулятор отметил, что интервенции по продаже валюты НБУ на межбанковском валютном рынке заметно снизились.

Главным образом этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствие эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли,
– говорится в монетарном обзоре.

Операции на межбанке / Инфографика НБУ

Наличный курс 10 апреля

  • в банках Украину можно продать в среднем за 37,20 гривны (+20 копеек) против 7 апреля ), а купить за 37,90 гривны (+20 копеек).
  • В обменниках покупают доллар в среднем за 37,35 гривны (+15 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-21 копейки).
  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,68 гривны (-19 копеек).