Спред между наличным и официальным курсом сократился / Инфографика НБУ

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В НБУ отметили, что уменьшению разрыва между официальным курсом в 36,6 гривны и наличным способствовали:

Интервенции НБУ на межбанке

Также регулятор отметил, что интервенции по продаже валюты НБУ на межбанковском валютном рынке заметно снизились.

Главным образом этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствие эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли,

– говорится в монетарном обзоре.

Операции на межбанке / Инфографика НБУ