Гривна стабильно укрепляется: как изменился курс доллара и евро за сутки
23 февраля 2023, 09:49Читати новину українською
За сутки гривна снова окрепла. В обменниках и банках курс доллара максимально приближается к 39 гривнам. Где самый выгодный курс, смотрите дальше.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 23 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,35 гривны (-5 копеек против 22 февраля), а купить за 39,90 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,30 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,17 гривны (-11 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,28 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,08 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,55 гривны (+3 копейки), а продажа – 39,65 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 41,75 82 гривны (-23 копейки), а продают за 41,95 гривны (-5 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.
Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.
По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 – 40,3 гривны за доллар.