Гривна стабильно укрепляется: как изменился курс доллара и евро за сутки

За сутки гривна снова окрепла. В обменниках и банках курс доллара максимально приближается к 39 гривнам. Где самый выгодный курс, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,35 гривны (-5 копеек против 22 февраля), а купить за 39,90 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,30 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,17 гривны (-11 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,28 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,08 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,55 гривны (+3 копейки), а продажа – 39,65 гривны (без изменений).

(+3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,75 82 гривны (-23 копейки), а продают за 41,95 гривны (-5 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.

Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.