Не упустите возможность: какие гривневые вклады могут принести прибыль прямо сейчас

В течение следующей недели появится первая реакция банков на последние решения национального банка по повышению учетной ставки. На ситуацию повлияет и пересмотр ставок по 3-месячным депозитным сертификатам.

Что происходит с гривневыми депозитами

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу указал, что банки будут активно развивать почти все возможные вклады по срокам размещения.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Сейчас будет наблюдаться изменение основных приоритетов граждан с депозитов более 1 года на короткие 6 – 12 месяцев с возможностью получения максимального дохода, ведь они позволят не только "перекрыть" инфляцию и сохранить покупательную способность вклада, но и получить пассивный доход в размере до 4%.

Нужно понимать, что активность потенциальных вкладчиков будет зависеть от нескольких важных факторов, среди которых стоит отметить:

уровень международной финансовой поддержки;

уровень военно-технической поддержки;

ход войны;

ситуацию на валютном рынке.

Напомним! В декабре, январе и в начале марта НБУ увеличивал размер учетной ставки, что имело целью обуздать инфляцию и укрепить национальную валюту. Вместе с мощными валютными интервенциями по итогам 2 месяцев курс доллара США снизился с 42,02 до 41,43 гривны.

На мой взгляд, курсовая стабильность, высокие депозитные ставки будут стимулировать потенциальных вкладчиков размещать средства на гривневых депозитах. В то же время высокие ставки будут держаться ровно до тех пор, пока НБУ будет применять стабилизационные меры для удержания экономической ситуации в стране,

– отметил банкир.

Ожидается, что в течение второго полугодия инфляция существенно снизится – до 8 – 9%, что может побудить регулятора к снижению учетной ставки и других монетарных инструментов. Итак, можно сказать, что сейчас наступает период с пиковыми ставками по гривневым депозитам.

Заметьте! При благоприятных экономических условиях до конца года средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств могут снизиться на 0,5 – 1 процентные пункты. То есть не исключено, что в конце декабря 2025 года максимальные ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения снова вернутся к средним показателям 2024 года.

Как изменятся ставки по гривневым депозитам во второй половине марта