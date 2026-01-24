Украина приближается к гуманитарной катастрофе, –гендиректор ДТЭК

Украина оказалась на грани гуманитарной катастрофы из-за многомесячных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому любые будущие мирные договоренности должны обязательно предусматривать прекращение атак на энергетические объекты.

Об этом заявил генеральный директор крупнейшего частного энергетического производителя страны ДТЭК Максим Тимченко. Подробности рассказывает агентство Reuters.

Какова ситуация в энергетике Украины?

По словам Тимченко, Россия, которая почти четыре года назад начала полномасштабное вторжение, с октября 2025 года ведет целенаправленную кампанию "энергетического террора", нанося удары по электростанциям и перегружая систему противовоздушной обороны Украины.

Стоит заметить, что больше всего от обстрелов пострадали Киев и окружающие регионы. Городские власти столицы даже призвала жителей временно выехать, если они имеют такую возможность.

Нам нужно энергетическое перемирие – прекращение ударов по энергетическим объектам. Невозможно говорить о мире и одновременно атаковать людей, зная, что они мерзнут,

– подчеркнул Тимченко.

Он отметил, что Украина уже две недели переживает сильные морозы. Температура воздуха держалась в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В то же время страна-агрессор наносила удары по газотранспортной системе, хранилищах и добывающих объектах.

Из-за этого жители многих городов имеют электроэнергию только 3 – 4 часа, после чего они погружаются в темноту до 10 – 15 часов. В некоторых многоквартирных домах отопление отсутствует уже несколько недель.

Россия, со своей стороны, заявляет, что якобы атакует военные и энергетические объекты, которые используются в интересах ВСУ.

Тимченко подчеркнул, что Украине удается удерживать систему только благодаря импорту газа, в частности из США, ведь из-за обстрелов газовые, угольные и гидроэлектростанции работают не на полную мощность.

Заметьте! ДТЭК уже потерял 60 – 70% своих генерирующих мощностей, а сумма нанесенного ущерба достигает сотен миллионов долларов.

По оценкам Всемирного банка, восстановление энергетического сектора Украины будет стоить 65 – 70 миллиардов долларов, причем во многих случаях речь идет не о ремонте, а о создании полностью новых объектов.

По мнению Тимченко, Украина должна уже сейчас ускорить развитие децентрализованной генерации, в частности солнечных электростанций, "зеленых" энергопарков и систем хранения энергии. Такой подход усложнит поражение объектов дронами и ракетами.

Мы не можем рассчитывать только на подписание мирного соглашения. Нужно готовиться уже сегодня: накапливать критическое оборудование и усиливать противовоздушную оборону,

– подытожил он.

К чему готовиться украинцам?