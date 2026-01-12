В Украине разоблачили масштабную схему хищения газа на миллионы гривен

Специалисты по безопасности разоблачили масштабную схему по хищению газа в Украине. Несанкционированный отбор осуществляла одна из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.

Как разворовывали газ в Сумах и Виннице?

Виновники должны уплатить 56,6 миллиона гривен штрафных санкций на основании составленных актов о нарушениях. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

По результатам анализа специалисты обнаружили существенное расхождение между объемами газа, которые станция в Сумах декларировала, и теми, что фактически использовала.

С соответствующими заявлениями "Газсети" обратились в правоохранительные органы. Открыто уголовное производство,

– говорится в заявлении.

Правоохранители провели 25 обысков и изъяли доказательства противоправной деятельности. При содействии компании следователи обнаружили:

на территории сумского предприятия – несанкционированное вмешательство в работу прибора учета;

на территории винницкого – возможное место незаконной врезки в газораспределительную сеть.



Хищение газа / Фото Винницкой областной прокуратуры

Что говорят правоохранители?

По предварительным данным следствия, в течение октября – декабря 2025 года компания через свои газозаправочные станции совершило хищение 225 тысяч метров кубических природного газа на сумму 6,3 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры должностному лицу ООО сообщено о подозрении по фактам:

похищение природного газа путем несанкционированного вмешательства в работу счетчика учета;

отбора газа, поставляемого по газопроводу;

нарушений при проведении работ с повышенной опасностью.



Хищение газа / Фото Винницкой областной прокуратуры

