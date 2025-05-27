Почему богачи хранят золото в Сингапуре

Именно Сингапур считается безопасной юрисдикцией, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Только за первые 4 месяца 2025 года спрос на хранение золота и серебра в сингапурском хранилище The Reserve увеличился почти на 88%. Вырос и запрос на продажу слитков – примерно на 200%.

Идея размещения физического металла в безопасной юрисдикции, такой как Сингапур, со сторонами, которым они могут доверять, становится большой тенденцией сегодня,

– отметил основатель The Reserve Грегор Грегерсен.

Обратите внимание! В сингапурском хранилище The Reserve уже хранятся драгоценные металлы на сумму ориентировочно – 1,5 миллиарда долларов.

Грегерсен говорит, что около 90% новых клиентов хранилища – из-за рубежа. Как отмечает основатель The Reserve, такой приток объясняется опасениями людей из-за возникшей нестабильности и торговых войн.

Преимуществом Сингапура является не только стабильность, а и удобное расположение. Ведь туда легко транспортировать золото.

Заметьте! Недавно цены на золото достигли исторического максимума. Это произошло на фоне напряжения, возникшей между США и Китаем. Часть аналитиков прогнозирует, что в 2026 году унция золота может подорожать до 5 тысяч долларов.