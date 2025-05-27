Чому багачі зберігають золото у Сінгапурі

Саме Сінгапур вважається безпечною юрисдикцією, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Лише за перші 4 місяці 2025 року попит на зберігання золота та срібла у сінгапурському сховищі The Reserve збільшився на майже 88%. Зріс і запит на продаж злитків – приблизно на 200%.

Ідея розміщення фізичного металу в безпечній юрисдикції, такій як Сінгапур, зі сторонами, яким вони можуть довіряти, стає великою тенденцією сьогодні,

– наголосив засновник The Reserve Грегор Грегерсен.

Зверніть увагу! У сінгапурському сховищі The Reserve вже зберігаються дорогоцінні метали на суму орієнтовно – 1,5 мільярда доларів.

Грегерсен каже, що близько 90% нових клієнтів сховища – з-за кордону. Як зауважує засновник The Reserve, такий приплив пояснюється побоюваннями людей через виникшу нестабільність та торгівельні війни.

Перевагою Сінгапуру є не тільки стабільність, а і зручне розташування. Адже туди легко транспортувати золото.

Зауважте! Нещодавно ціни на золото сягнули історичного максимуму. Це сталося на фоні напруги, що виникла між США та Китаєм. Частина аналітиків прогнозує, що у 2026 році унція золота може подорожчати до 5 тисяч доларів.