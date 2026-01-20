Не только Киев: в каких регионах хуже всего ситуация после российского обстрела
- В результате российского обстрела в Киеве более 5 тысяч домов остаются без тепла.
- Аварийные службы работают над восстановлением водоснабжения, тепла и электроэнергии, а также разворачиваются резервные генераторы и работают Пункты несокрушимости.
Правительство провело селектор под председательством Владимира Зеленского по ситуации в энергетике после массированной атаки России. Во время селектора озвучили оперативную информацию о состоянии энергосистемы и ситуацию в регионах.
В каких областях худшая ситуация после атаки?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал со ссылкой на ее социальные сети.
Читайте также Против энергетического шантажа России: 17 стран предоставили Украине критическую помощь
Враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре. Было много баллистических ударов. Есть повреждения в ряде областей и в столице.
Свириденко также сообщила, что в результате ударов в Киевской области, к сожалению, есть погибший гражданский, и выразила искренние соболезнования родным и близким.
Кроме того, из-за последствий обстрела Киева в отдельных районах фиксируются перебои поставками воды, тепла и электроэнергии. В частности без тепла сейчас более 5 тысяч домов в городе.
Сложной остается ситуация в таких областях:
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской.
Аварийные службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды, тепла и света,
– отметила Юлия Свириденко.
Заметьте! На период ремонтов разворачиваются дополнительные мощности резервной генерации, работают Пункты несокрушимости, а также привлечены подразделения ГСЧС.
Напомним, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют в регионах, где применены аварийные отключения. Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение,
– говорится в сообщении.
Важно! В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали потреблять экономно свет.
Что еще следует знать о ситуации со светом?
- Следующие 30 дней ситуация в украинской энергосистеме может быть сложной. Из-за российских обстрелов проблемы как со светом, так и с теплоснабжением в некоторых регионах могут расти.
- Возвращение к прогнозируемым графиков отключений света состоится только после стабилизации ситуации в энергосистеме.