Не только Киев: в каких регионах хуже всего ситуация после российского обстрела

Правительство провело селектор под председательством Владимира Зеленского по ситуации в энергетике после массированной атаки России. Во время селектора озвучили оперативную информацию о состоянии энергосистемы и ситуацию в регионах.

В каких областях худшая ситуация после атаки?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал со ссылкой на ее социальные сети.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре. Было много баллистических ударов. Есть повреждения в ряде областей и в столице.

Свириденко также сообщила, что в результате ударов в Киевской области, к сожалению, есть погибший гражданский, и выразила искренние соболезнования родным и близким.

Кроме того, из-за последствий обстрела Киева в отдельных районах фиксируются перебои поставками воды, тепла и электроэнергии. В частности без тепла сейчас более 5 тысяч домов в городе.

Сложной остается ситуация в таких областях:

Харьковской; Сумской; Черниговской.

Аварийные службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды, тепла и света,

– отметила Юлия Свириденко.

Заметьте! На период ремонтов разворачиваются дополнительные мощности резервной генерации, работают Пункты несокрушимости, а также привлечены подразделения ГСЧС.

Напомним, что в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют в регионах, где применены аварийные отключения. Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение,

– говорится в сообщении.

Важно! В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали потреблять экономно свет.

Что еще следует знать о ситуации со светом?