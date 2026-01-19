Какова ситуация со светом по Украине?

О том, когда киевлянам ожидать плановых графиков отключения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

В ночь на 19 января россияне в очередной раз атаковали энергосистему Украины. В результате ночного обстрела обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Сейчас действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Важно! В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов.

Когда улучшится ситуация в Киеве?

Самой сложной до сих пор остается ситуация в Киеве и Киевской области. Дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы.

Над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения,

– отметили в Минэнерго.

В то же время в министерстве отмечают, что возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Обратите внимание! В связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Это решение принято для максимальной координации работы всех служб в столице, регионах и общинах.

Сколько часов длятся отключения света по графику?

В энергосистеме изменился подход к графикам отключения света. Даже в регионах без экстренных отключений света может не быть большую часть суток. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Например, Днепр и Днепропетровская область живут по графику отключений света, но не по тем, к которым привыкли.

Максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом пока неактуальны. График вероятных отключений – неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность,

– говорит Коваленко.

В то же время несмотря на ориентировочную ситуацию в Киеве, когда 3 часа со светом и 10 без, есть много локальных аварий в домах. Это требует дополнительно времени на ремонт и восстановление.

Как Украина стабилизирует ситуацию в энергетике?

Украина пытается преодолеть сложную ситуацию в энергетической сфере, вызванную массированными российскими обстрелами инфраструктуры. Благодаря поддержке союзников в ближайшие дни получим 78 промышленных бойлеров мощностью 116,5 мегаватт от Италии. И это только первый этап международной помощи.

Кроме того, из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, важно, чтобы обеспечение газоснабжения оставалось непрерывным. Этот вопрос обсудили премьер-министр Юлия Свириденко с руководителем Нафтогаза Сергеем Корецким.