Постоянные отключения и проблемы: в "Нафтогазе" заявили о "худшей зиме в истории Украины"
Источник:Handelsblatt
Юрий Витренко – глава НАК "Нафтогаз Украины" – назвал зиму 2022 – 2023 годов – наихудшей в истории Украины. В частности, прогнозируют постоянные отключения.
Кроме того, украинцев, к сожалению, ждут проблемы с отоплением. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы предотвратить масштабные проблемы.
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Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%,
– подчеркнул Витренко.
Российские оккупанты разрушили примерно 40% электростанций. Пока приходится оперативно ликвидировать последствия. Чтобы это удалось, электричество нужно постоянно отключать.
Чтобы обеспечить работу энергосистемы, Украина нуждается в помощи партнеров.
Зиму назвали последним оружием Кремля
В The Times уже назвали будущую зиму последним оружием Кремля. Страна-оккупант вывела из строя более 40% энергетических объектов. Россия атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами-камикадзе. Без света и воды временно осталось более 1100 украинских городов и сел.
Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии, особенно в часы наибольшей нагрузки на энергосистему. В Укрэнерго призвали украинцев позаботиться о "теплых носках, одеялах и объятиях для родных и друзей".
В то же время каждый день приближает Украину к победе. Во все города и села Украины вернутся безопасность и комфорт.
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