Кроме того, украинцев, к сожалению, ждут проблемы с отоплением. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы предотвратить масштабные проблемы.

Заметьте В "Нафтогазе" озвучили, сколько газа есть в подземных хранилищах на начало октября

Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%,

– подчеркнул Витренко.

Российские оккупанты разрушили примерно 40% электростанций. Пока приходится оперативно ликвидировать последствия. Чтобы это удалось, электричество нужно постоянно отключать.

Чтобы обеспечить работу энергосистемы, Украина нуждается в помощи партнеров.

Зиму назвали последним оружием Кремля

В The Times уже назвали будущую зиму последним оружием Кремля. Страна-оккупант вывела из строя более 40% энергетических объектов. Россия атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами-камикадзе. Без света и воды временно осталось более 1100 украинских городов и сел.

Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии, особенно в часы наибольшей нагрузки на энергосистему. В Укрэнерго призвали украинцев позаботиться о "теплых носках, одеялах и объятиях для родных и друзей".

В то же время каждый день приближает Украину к победе. Во все города и села Украины вернутся безопасность и комфорт.

Заметьте – стало известно, в каких областях будут выключать свет: смотрите видео